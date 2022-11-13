Пресс-служба Пригожина заявила, что бизнесмен попросил ФСБ проверить Беглова по статье «госизмена»

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Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина сообщила, что он написал заявления в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье «государственная измена».

Какие основания для этого были у Пригожина, в сообщении не сказано. «Детали заявления не разглашаются», — сказано в пресс-релизе.

В конце сентября ряд прокремлевских сайтов (таких, как Politonline и «Правда.ру») стали распространять утверждения о том, что у предполагаемой дочери Беглова есть недвижимость во Франции. В ноябре источник в окружении Пригожина в разговоре с «Медузой» предположил, что это может быть поводом для подозрения в госизмене.

Пригожин не впервые публично «жалуется» властям на Беглова. 31 октября его пресс-служба объявила, что бизнесмен попросил Генпрокуратуру проверить «возможный факт создания губернатором… организованного преступного сообщества».

Считается, что отношения Беглова и Пригожина испортились из-за нежелания городской администрации «отдавать» структурам бизнесмена госконтракты на крупные проекты.

В начале ноября компания Пригожина «Конкорд» сообщила, что госстройнадзор Санкт-Петербурга отказал в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию только что построенного «ЧВК Вагнер Центра».

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