Госстройнадзор Санкт-Петербурга отказался разрешить ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра», открытого Евгением Пригожиным

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга отказал в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра», который открылся в городе 4 ноября. Об этом сообщила компания «Конкорд», принадлежащая создателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.

В «Конкорде» заявили, что Госстройнадзор сослался на несоответствие площади построенного объекта условиям договора аренды земельного участка. По версии компании Пригожина, это «необоснованное и незаконное основание», а реальной причиной отказа стали «идеологические причины».

«Мы обратились в суд за защитой и восстановлением своих прав. В случае если подтвердится состав преступлений в действиях губернатора А.Д. Беглова и других должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, мы будем действовать в соответствии с порядком, предусмотренным для таких случаев», — заявили в «Конкорде».

По информации компании Евгения Пригожина, «ЧВК Вагнер Центр» — это комплекс зданий, «в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств». Миссией центра названо «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».

У Евгения Пригожина давно продолжается конфликт с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В конце октября «Конкорд» сообщил, что Пригожин написал на Беглова заявление в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку «по возможному факту создания губернатором организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения… коррумпированных чиновников».

Читайте также

Пригожин стал любимчиком Путина и написал заявление в прокуратуру на Беглова. Начинается обещанный «раскол элит»? Губернатор Петербурга уйдет в отставку?

Читайте также

Пригожин стал любимчиком Путина и написал заявление в прокуратуру на Беглова. Начинается обещанный «раскол элит»? Губернатор Петербурга уйдет в отставку?