Жерар Депардье закрыл свой продюсерский центр в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Актер Жерар Депардье закрывает из-за простоя свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России, сообщил ТАСС его друг и продюсер Арно Фрилли.

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам», — пояснил собеседник агентства.

При этом Фрилли подчеркнул, что решение «ни в коем случае не связано с нынешней ситуацией из-за кризиса на Украине».

Также он заявил о приостановке работы над фильмом об эскадрилье «Нормандия — Неман», который Депардье намеревался снимать в Калининградской области как российско-французский проект. «После начала кризиса французская сторона вышла из проекта, но мы все еще надеемся, что сможем реализовать его тем или иным образом», — сказал Фрилли.

Французский актер Жерар Депардье в 2013 году получил российское гражданство. Как утверждалось, паспорт ему лично вручил Владимир Путин.

В марте 2022 года актер выступил против войны в Украине, осудив «безумные» действия президента РФ. В ответ в Кремле сказали, что Депардье «скорее всего, не полностью понимает, что происходит». В Госдуме предлагали лишить актера российского гражданства.