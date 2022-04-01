Депардье осудил «безумные» действия Путина. Песков заявил, что актер «не понимает, что происходит»

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что актер Жерар Депардье, сделавший резкое заявление против действий российского руководства, «скорее всего, не полностью понимает, что происходит».

Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, он не понимает, что такое Минские договоренности, он не понимает, что такое Донецк и Луганск. Он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей. Он вряд ли знает о националистических элементах. Мы при необходимости будем готовы все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал.

Накануне было распространено заявление Депардье о том, что «россияне не ответственны за безумные, неприемлемые действия таких их лидеров, как Владимир Путин». Ранее Депардье также высказывался за прекращение военных действий в Украине.

Французский актер Жерар Депардье неоднократно высказывался в поддержку Владимира Путина. В 2013 году он получил российский паспорт — как утверждалось, лично из рук российского президента.

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