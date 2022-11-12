Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу фильма «Ржавчина», во время работы над которым он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс

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Американский актер Алек Болдуин подал в суд на членов съемочной группы фильма «Ржавчина», обвиняя их в халатности из-за того, что в ходе съемок ему дали пистолет, заряженный боевыми патронами, сообщает The New York Times. Ранее на съемках этого фильма актер случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

По данным газеты, в заявлении актера упоминаются поставщик оружия и боеприпасов Сет Кенни, ответственная за оружие на съемочной площадке Ханна Гутьерес-Рид и реквизитор Сара Закри, которые не проверили патроны и пистолет перед съемками, а также первый помощник режиссера Дэйв Холс, передавший актеру пистолет и заверивший его, что тот безопасен, пишет NYT.

В октябре 2021 года на съемочной площадке «Ржавчины» Алек Болдуин случайно выстрелил из пистолета, использовавшегося в качестве реквизита и оказавшегося заряженным боевыми патронами. В результате инцидента погибла оператор фильма Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуса получил ранение. После этого семья Хатчинс подала в суд на Болдуина. Через год стороны заключили мировое соглашение. Съемки фильма планируется возобновить в 2023 году.

В ноябре 2021 года руководитель сценария фильма Мейми Митчелл также подала в суд на актера. Она утверждает, что Болдуин взвел курок и выстрелил из пистолета в сцене, которая не предусматривала стрельбу.

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«Я не чувствую себя виноватым, иначе я мог бы убить себя» Алек Болдуин дал первое большое интервью после гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке

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