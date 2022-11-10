Суд арестовал владельца костромского кафе, при пожаре в котором погибли 13 человек

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Басманный суд Москвы заключил под стражу владельца здания сгоревшего костромского кафе «Полигон» Ихтияра Мирзоева по делу о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более людей . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. В результате погибли 13 человек. Возгорание началось из-за использования пиротехники в помещении. Предполагаемый виновник пожара был задержан, его обвинили в причинении смерти по неосторожности. Baza сообщила, что это 23-летний военный Станислав Ионкин, который вернулся из Украины после ранения.

Также была задержана Наталья Беленогова — директор фирмы «Империя», которая арендовала помещение кафе «Полигон». Она стала подозреваемой по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре заявили, что в «Полигоне» были заперты эвакуационные выходы.

Ихтияр Мирзоев — депутат Костромской областной думы от «Единой России». После пожара в «Полигоне» партия приостановила членство Мирзоев «с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса». Сам депутат говорил, что сдавал в аренду помещение кафе «Полигон» и не имел отношения к фирме «Империя», организовавшей работу заведения.