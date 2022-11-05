По делу о пожаре в кафе в Костроме задержали двух человек. Это директор кафе и военный, использовавший пиротехнику, из-за которой началось возгорание

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По уголовным делам о пожаре в кафе «Полигон» в Костроме задержаны два человека. Об этом сообщает Следственный комитет.

23-летний мужчина, использовавший пиротехнику, из-за которой, предположительно, началось возгорание, задержан в качестве подозреваемого по делу о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Официально его имя не называется. По данным Baza, это военнослужащий Станислав Ионкин. В августе он вернулся из Украины, где получил ранение, а в Кострому приехал на медкомиссию.

Второй задержанной стала директор ООО «Империя», которая организовывала работу кафе. Она является подозреваемой по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Пожар в кафе «Полигон», принадлежащем местному депутату от «Единой России» Ихтияру Мирзоеву, произошел в ночь на субботу, 5 ноября, когда в заведении находились сотни людей. В результате возгорания погибли 13 человек. Пожар тушили пять часов, у здания обрушилась крыша на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

В прокуратуре заявили, что в нарушение техники безопасности в кафе были заперты эвакуационные выходы. Помимо этого, в заведении много лет не проводились проверки — в МЧС объяснили это тем, что его формальным собственником был ИП, отнесенный к категории микропредприятия (в их отношении на проверки действует мораторий).