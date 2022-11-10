Посла Латвии в России вызвали в МИД РФ из-за сноса советских мемориалов. Ему пригрозили «асимметричным ответом»

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Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш вызван в МИД РФ, где ему был заявлен «решительный протест» из-за сноса советских памятников и «противоправных действий в отношении российской собственности», сообщает «Интерфакс».

«Подчеркнуто, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на латвийскую сторону. Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги», — заявили в МИД РФ.

Вскоре после начала российского вторжения в Украину в Латвии был принят закон, разрешающий демонтировать советские памятники. В августе в Риге снесли памятник воинам-освободителям, демонтаж которого обсуждался много лет.

Также после начала войны латвийские власти объявили о планах конфисковать российскую собственность — Дом Москвы в Риге и санаторий «Янтарный берег» в Юрмале.

9 ноября был снесен последний в Латвии крупный мемориал советским воинам — памятник «Освободителям Резекне».