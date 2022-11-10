Нижегородский губернатор заявил, что добился снижения цены на «Доширак» для мобилизованных в поселке Мулино

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В военторге в поселке Мулино Нижегородской области снизили цену на лапшу быстрого приготовления «Доширак» после того, как на ее дороговизну обратил внимание губернатор Глеб Никитин. Об этом сам Никитин рассказал в своем телеграм-канале.

5 ноября губернатор сообщил, что побывал в Мулино. По его словам, мобилизованные пожаловались на высокие цены в местном военторге. «Согласен, не дело! Посмотрите цену на „Доширак“ здесь и в Володарске или в Нижнем. К руководству военторга и ответственным лицам в министерстве [обороны] обратимся с предложением заменить логистику или поставщиков», — написал Никитин.

10 ноября он заявил, что цена на «Доширак» и ряд других товаров в военторге Мулино была снижена: «Индивидуальный предприниматель, который торгует в точке военторга, после моего визита самостоятельно изменил цены на продукцию. <…> Обращаюсь и к другим предпринимателям: ценовая политика должна быть адекватной!»

Судя по посту Никитина, на прошлой неделе цена на «Доширак» в мулинском военторге составляла 100 рублей за пачку, а сейчас — 65 рублей.

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