Губернатор Брянской области заявил о подрыве опоры ЛЭП. Один из районов остался без электричества

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В Климовском районе Брянской области подорвана опора линии электропередачи, сообщил глава региона Александр Богомаз.

В результате повреждения опоры ЛЭП 110 кВ в Климовском районе отсутствует электроснабжение, написал он в телеграме.

На месте работают оперативные службы, сообщил Богомаз, добавив, что в ближайшее время электроснабжение будет подключено по резервной линии.

Климовский район Брянской области граничит с Черниговской областью Украины и с Гомельской областью Беларуси.

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