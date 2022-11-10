Губернатор Брянской области заявил о подрыве опоры ЛЭП. Один из районов остался без электричества
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В Климовском районе Брянской области подорвана опора линии электропередачи, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В результате повреждения опоры ЛЭП 110 кВ в Климовском районе отсутствует электроснабжение, написал он в телеграме.
На месте работают оперативные службы, сообщил Богомаз, добавив, что в ближайшее время электроснабжение будет подключено по резервной линии.
Климовский район Брянской области граничит с Черниговской областью Украины и с Гомельской областью Беларуси.