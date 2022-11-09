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«Проукраинские» хакеры опубликовали данные 2,6 миллиона пользователей российской соцсети Yappy, которая принадлежит «Газпром-медиа». Об этом сообщили профильные телеграм-каналы, в том числе Data1eaks.

Источники «Коммерсанта» подтвердили утечку. «Агентство» проверило подлинность базы. В частности, в ней фигурируют те же контактные данные актрисы Анны Хилькевич, что и в других утечках, пишет издание.

В опубликованных материалах содержатся фамилия и имя пользователя, дата рождения, номер телефона, модель используемого девайса, версия операционной системы, а также связанные с аккаунтом в Yappy сторонние сервисы. Как отмечает Data1eaks, данные актуальны на 1 июля 2022 года.

Владелец Telegram-бота «Глаз бога» Евгений Антипов предположил, что хакеры получили доступ к данным через аккаунт одного из администраторов сервиса.

В Yappy заявили, что в открытом доступе оказались неактуальные обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов. В пресс-службе компании заверили, что не собирают персональные данные пользователей, в том числе фамилии и даты рождения.

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Yappy — сервис коротких видео, российский аналог TikTok. Соцсеть была запущена осенью 2021 года на основе мобильного приложения «Я молодец», которое разработали при поддержке фонда «Иннопрактика». Его возглавляет предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова.

«Агентство» и сообщали, что в поисках отечественных замен популярным зарубежным соцсетям «Газпром-медиа» провела кампанию по заманиванию блогеров на Yappy. Начинающим тиктокерам предлагали подписать контракты на создание контента для сервиса.

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