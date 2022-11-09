Financial Times: Узбекистан попросил Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова

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Власти Узбекистана лоббировали отмену санкций Евросоюза, введенных против основателя холдинга USM Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Об этом рассказали источники The Financial Times.

Представители Узбекистана воспользовались недавними встречами с чиновниками Евросоюза, чтобы выразить свою обеспокоенность этими санкциями, утверждают источники газеты.

В Ташкенте настаивают, что ограничения мешают Усманову инвестировать в экономику страны, с которой он поддерживает тесные связи. Власти страны также готовы оказать юридическую помощь бизнесмену в оспаривании санкций, если ЕС откажется отменить ограничения, пишет издание.

«Мы не можем комментировать действия правительства Узбекистана, но санкции действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам», — заявили журналистам в пресс-службе Усманова.

Forbes оценивает состояние основатель холдинга USM Алишера Усманова в 11,5 миллиарда долларов. Он занимает седьмое место в рейтинге российских миллиардеров по версии издания.

Евросоюз включил Усманова и его сестру Гульбахор Исмаилову в санкционные списки после вторжения России в Украину. Миллиардера заподозрили в поддержке президента РФ Владимира Путина.

Усманов наряду с другими российскими бизнесменами, попавшими под ограничения ЕС, решил оспаривать санкции в суде.

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