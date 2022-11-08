«Ведомости»: в Кремле и Минобороны не поддержали идею депутатов увеличить срок службы в армии до двух лет

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Инициатива депутатов и сенаторов увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет не получила поддержки в администрации президента и Минобороны России. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в Совете Федерации и собеседник, близкий к оборонному ведомству.

Власти решили сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих. Увеличение срока службы этому способствовать не может, заявил источник газеты, близкий к Минобороны РФ.

В свою очередь источник в Совете Федерации рассказал, что при принятии решения по этому вопросу в Кремле учитывали позицию парламентариев, выступивших против инициативы.

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Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением увеличить срок службы в армии по призыву с года до двух лет в начале ноября. Он заявил, что такая мера поспособствует более качественной подготовке российских военнослужащих и повысит боеготовность российской армии. В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас усомнился в этом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в администрации президента России увеличение срока службы в армии не обсуждается. Он отметил, что в этом вопросе «все зависит от позиции Минобороны». Ведомство публично по этой теме в последнее время не высказывалось.

Об обсуждениях инициативы

В России во время войны обсуждают увеличение срока службы призывников в армии «Два года — вполне оптимальный вариант»

Об обсуждениях инициативы

В России во время войны обсуждают увеличение срока службы призывников в армии «Два года — вполне оптимальный вариант»