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В Свердловской области 21 октября мобилизовали депутата Новоуральской городской думы Дмитрия Захарова. Его жена Татьяна уверена, что к мобилизации мужа могут иметь отношение «местные элиты», включая военного комиссара Алексея Верхотурова, который в сентябре проиграл Захарову муниципальные выборы. Об этом сообщает агентство ЕАН.

По словам Татьяны Захаровой, Верхотуров является «человеком мэра» Новоуральска Вячеслава Тюменцева. Она утверждает, что на выборах глава города задействовал административный ресурс, чтобы провести в думу лояльного кандидата, однако народ переизбрал Захарова.

Захарова также заявила, что мэр мог затаить на ее мужа обиду после того, как депутат, отреагировав на обращение местных жителей по поводу незаконной вырубки леса, обнаружил котлован, в котором велась незаконная добыча золота. Тогда, по данным ЕАН, правоохранительные органы задержали более 20 человек, изъяли около 10 единиц специальной техники и примерно 20 килограммов золотосодержащего песка.

Версию о том, что призыв Захарова в армию имел политическую подоплеку, поддерживают некоторые депутаты городской думы. Депутат Ирена Ислентьева считает, что Захаров был неудобным для мэра человеком, так как «имеет непростой характер».

Бывший депутат Дмитрий Никаноров отметил, что позиция Захарова по расселению непригодных для жилья бараков в селе Починок стала одной из причин отставки прежнего главы Новоуральска Владимира Цветова.

«Будь я новоуральским военкомом, я бы сделал все, чтобы депутат, которому я только что проиграл на выборах, получил повестку последним. А Верхотуров только Захарову повестку и прислал. Случайно, наверное, так получилось», — прокомментировал ситуацию бывший депутат Вадим Аверьянов.

Мобилизация в России началась 21 сентября. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о призыве 300 тысяч человек, после чего министерство обороны заявило, что прекращает рассылать повестки. Тем не менее, из разных регионов страны поступают сообщения, что люди продолжают получать повестки. 31 октября президент России Владимир Путин завил, что не видит необходимости издавать указ о завершении мобилизации.

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