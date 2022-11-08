В Омске сломали памятник Дзержинскому

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Бюст основателю органов государственной безопасности сломали на территории бывшего детского дома в Советском округе Омска. Об этом во «ВКонтакте» сообщил второй секретарь комитета отделения КПРФ в Омской области Иван Федин.

По его словам, активисты КПРФ десять дней назад привели бюст «в относительный порядок после долгого забвения». Федин утверждает, что «кто-то снес бюст» накануне годовщины Октябрьской революции, которая прошла 7 ноября.

Федин опубликовал несколько фотографий. На одной из них видно, что на постаменте, на котором стоял бюст Дзержинского, не осталось облицовочных плит, а самого бюста нет. Из сообщения Федина неясно, куда делся бюст.

В областном отделении КПРФ пока не комментировали случившееся, при этом в паблике партии появился репост публикации Ивана Федина.