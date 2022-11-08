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В Калуге показали спектакль «Вежливые люди»: актеры в форме украинского спецназа взяли зрителей «в заложники» и стреляли в воздух

Источник: «Ника ТВ»

В Калужской филармонии состоялась премьера иммерсивного спектакля «Вежливые люди» о военных действиях в Донбассе, сообщает местный телеканал «Ника ТВ». 

Судя по репортажу, в ходе постановки актеры, переодетые в форму украинского спецназа, захватывали зрителей «в заложники» и стреляли в воздух из охолощенного оружия. В зале были слышны крики «больно» и «отпусти». Одного из «захваченных» зрителей «расстреляли» за сценой. 

Как утверждают создатели спектакля, зрителей хотели погрузить в атмосферу того, что испытывали жители Донбасса на протяжении восьми лет. 

Планируется, что спектакль «Вежливые люди» будет показан в 12 городах России.

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