Умер вокалист и основатель Nazareth Дэн Маккаферти

Основатель и вокалист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер 8 ноября в возрасте 76 лет.

«Это самое грустное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриан и семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял моего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов», — написал в последний из действующих участников оригинального состава Nazareth, бас-гитарист Пит Эгнью.

Дэн Маккаферти на концерте Nazareth в 1973 году Michael Putland / Getty Images

Дэн Маккаферти был бессменным лидером Nazareth с момента основания группы в 1968 году. Вместе с Маккаферти группа выпустила 23 студийных альбома, в том числе «Razamanaz», «Hair of the Dog» и «Close Enough for Rock 'n' Roll». В 2013-м, спустя 45 лет музыкальной деятельности, Маккаферти покинул группу из-за проблем со здоровьем. После него вокалистами Nazareth были Линтон Осборн и Карл Сентанс. Также на счету Маккаферти три сольных альбома, последний из которых, «Last Testament», вышел уже после его ухода из группы, в 2019 году.

