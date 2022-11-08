Минпросвещения РФ начало разрабатывать курс начальной военной подготовки для школ и колледжей

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Министерство просвещения РФ сообщило, что разрабатывает учебный курс начальной военной подготовки (НВП) для учреждений среднего и профессионального образования. Об этом, как пишет ТАСС, сказано в ответе ведомства на запрос главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

«В настоящее время организована разработка учебного курса НВП в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны в образовательных организациях», — говорится в ответе замминистра просвещения Татьяны Васильевой. В документе сказано, что на обучение начальным знаниям в области обороны соответствующая инструкция отводит 35 часов в течение пяти дней.

В министерстве просвещения добавили, что в обязательную часть «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) входят модули, в которых включены вопросы по начальной военной подготовке. При этом еще в октябре ведомство предлагало включить в курс ОБЖ военную и медицинскую подготовку — и рассказывать школьникам о том, как обращаться с автоматом Калашникова или ручными гранатами Ф-1 и РГД-5.

В министерстве обороны РФ поддержали идею ввести в школах и учреждениях профессионального образования курс начальной военной подготовки. Об этом, как сообщила газета «Известия», первый замминистра Валерий Герасимов сообщил в ответе Сергею Миронову. Он считает, что на предмет нужно отвести « в течение последних двух лет обучения», пишет газета.

Сергей Миронов, в свою очередь, сообщил, что получил от Минобороны РФ положительный ответ на предложение ввести в школах отдельный предмет по начальной военной подготовке. Миронов предложил, чтобы преподавателями НВП стали «участники боевых действий», что, по его словам, решит вопрос трудоустройства «тех, кто будет возвращаться с фронтов».

Начальную военную подготовку, которую преподавали с 1918 года, в РСФСР отметили в период перестройки.