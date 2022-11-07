Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк написал в твиттере, что позиция Киева «известна и открыта»: сначала Россия должна вывести войска с территории Украины, а только потом — «все остальное».

«[Президент РФ Владимир] Путин к этому готов? Конечно, нет. А раз так, то по нашей конструктивной оценке мы будем говорить со следующим лидером России», — заявил Подоляк.

Издание The Washington Post 6 ноября написало, что Вашингтон попросил Киев публично продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой, чтобы не потерять поддержку стран, жители которых могут волноваться из-за перспективы длительной войны. Итальянская La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО 7 ноября написала, что США допускают, что Украина может начать переговоры после возвращения контроля над Херсоном.

В октябре, вскоре после того, как Россия объявила об аннексии четырех украинских регионов, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатировал «невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным».

Читайте также

Российские власти все чаще говорят, что готовы вернуться к переговорам с Украиной. «Медуза» выяснила, что стоит за этими заявлениями Кажется, Кремль хочет выиграть время и готовится к «полномасштабному наступлению» в начале 2023 года

Читайте также

Российские власти все чаще говорят, что готовы вернуться к переговорам с Украиной. «Медуза» выяснила, что стоит за этими заявлениями Кажется, Кремль хочет выиграть время и готовится к «полномасштабному наступлению» в начале 2023 года