Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в Украине

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Украине 6 ноября погиб протоиерей Михаил Васильев — настоятель подмосковного храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца, входящего в патриаршее подворье при штабе ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.

В сообщении сказано, что он погиб «при исполнении пастырских обязанностей». По словам «военкора» ВГТРК Александра Сладкова, это произошло в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования «родным, близким и духовным чадам» погибшего, которого он назвал «мужественным, решительным и самоотверженным пастырем», известного среди военных как «десантный батюшка».

В октябре Михаил Васильев, отвечая на вопрос о чувствах матерей, желающих спасти сыновей от мобилизации, сказал, что многодетным матерям «не так больно и страшно» расставаться со своими детьми. После этого высказывания, разошедшегося в СМИ, в РПЦ заявили, что жизнь каждого ребенка одинакова ценна для родителя вне зависимости от количества детей.

Читайте также

Война Двести пятьдесят шестой день

Читайте также

Война Двести пятьдесят шестой день