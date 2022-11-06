Морпехи из Приморья, воюющие в Донецкой области, пожаловались губернатору Кожемяко на командование. В их письме идет речь о сотнях погибших и раненых за 4 дня

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Военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери.

О жалобе сообщили «военкор» ВГТРК Александр Сладков, бывшая советник Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова и другие российские источники, поддерживающие войну в Украине. Текст письма без купюр опубликовал телеграм-канал Grey Zone; подлинность текста независимо не подтверждена. Сладков и Кашеварова приведенные в письме данные о потерях и фамилии командиров обнародовать не стали.

Согласно публикации Grey Zone, в письме морпехи говорят, что за четыре дня потеряли « около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести » в ходе «непонятного наступления» на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

По мнению предполагаемых авторов письма, их командиры — « и его корефан земляк Ахмедов» — спланировали наступление, чтобы первый «заработал бонусы перед начальником Генштаба» Валерием Герасимовым, а второй получил звание Героя России. «Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом», — говорится в письме.

Как они собрались захватывать населенный пункт, проскочив через посадки, в которых остался противник, сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. Кроме того, Павловка ниже Угледара, с которого лупят по нам.

Морпехи просят Кожемяко обратится к верховному главнокомандующему с просьбой прислать «независимую», не связанную с министерством обороны комиссию, говорится в письме.

Губернатор Приморья к моменту публикации новости не подтвердил получение письма.

Минобороны РФ сообщало о выходе к южным окраинам Павловки 30 октября. 5 и 6 ноября ведомство сообщало о нанесении «поражений подразделениям ВСУ» в районе этого села. При этом сообщения о проблемах наступления на Павловку появлялись — о них писал, в частности, военный деятель самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский.

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