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С июля по сентябрь россияне выезжали за пределы страны 9,7 миллиона раз, что почти в два раза превосходит уровень второго квартала 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ.

Согласно информации издания, 70% всех выездов из России пришлись на Абхазию (2,5 миллиона), Турцию (2,1 миллиона), Казахстан (1,3 миллиона), Грузию (около 460 тысяч) и Финляндию (около 430 тысяч).

РБК отмечает, что суммарное число поездок превосходит показатели 2021 года за аналогичный период, однако допандемийного 2019 года они не достигли — тогда было зафиксировано 16,1 миллиона поездок.

При этом в случае со странами постсоветского пространства количество поездок россиян побило рекорды последних лет. Так, в Армению за июль-сентябрь из России въехали чуть более 267 тысяч раз, что является максимумом с 2018 года. В Киргизию и Таджикистан в третьем квартале 2022 года въехало вдвое больше россиян, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом на границе россияне чаще всего говорят, что совершают поездку с , в то время как туризм упоминается значительно реже.

В России 21 сентября была объявлена мобилизация. В тот же день были раскуплены все билеты на ближайшие авиарейсы из страны, а на сухопутных границах вскоре образовались многокилометровые пробки. Чаще всего россияне выезжали в страны, с которыми действует безвизовый режим.

В октябре многим россиянам, у которых не было брони от мобилизации, начали отказывать в выезде из страны — даже если на них не было выписано повесток. СМИ писали о наличии закрытой базы ФСБ с запретом на выезд, в которой было около миллиона человек. В начале ноября в СМИ появились сообщения о том, что этот запрет больше не действует.

По разным оценкам, из России к началу октября могли уехать несколько сотен тысяч человек.

Как россияне пытались уехать от мобилизации

«Россия? Родина? Что это? Надо было раньше уезжать» Тысячи россиян уже несколько дней живут в пробке на границе с Грузией, пытаясь спастись от мобилизации. Вот что там сейчас происходит. Репортаж «Медузы»

Как россияне пытались уехать от мобилизации

«Россия? Родина? Что это? Надо было раньше уезжать» Тысячи россиян уже несколько дней живут в пробке на границе с Грузией, пытаясь спастись от мобилизации. Вот что там сейчас происходит. Репортаж «Медузы»