С июля по сентябрь россияне почти 10 миллионов раз выехали из РФ — это в два раза больше, чем за предыдущие три месяца
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С июля по сентябрь россияне выезжали за пределы страны 9,7 миллиона раз, что почти в два раза превосходит уровень второго квартала 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ.
Согласно информации издания, 70% всех выездов из России пришлись на Абхазию (2,5 миллиона), Турцию (2,1 миллиона), Казахстан (1,3 миллиона), Грузию (около 460 тысяч) и Финляндию (около 430 тысяч).
РБК отмечает, что суммарное число поездок превосходит показатели 2021 года за аналогичный период, однако допандемийного 2019 года они не достигли — тогда было зафиксировано 16,1 миллиона поездок.
При этом в случае со странами постсоветского пространства количество поездок россиян побило рекорды последних лет. Так, в Армению за июль-сентябрь из России въехали чуть более 267 тысяч раз, что является максимумом с 2018 года. В Киргизию и Таджикистан в третьем квартале 2022 года въехало вдвое больше россиян, чем за аналогичный период 2019 года.
При этом на границе россияне чаще всего говорят, что совершают поездку с частной целью, в то время как туризм упоминается значительно реже.
В России 21 сентября была объявлена мобилизация. В тот же день были раскуплены все билеты на ближайшие авиарейсы из страны, а на сухопутных границах вскоре образовались многокилометровые пробки. Чаще всего россияне выезжали в страны, с которыми действует безвизовый режим.
В октябре многим россиянам, у которых не было брони от мобилизации, начали отказывать в выезде из страны — даже если на них не было выписано повесток. СМИ писали о наличии закрытой базы ФСБ с запретом на выезд, в которой было около миллиона человек. В начале ноября в СМИ появились сообщения о том, что этот запрет больше не действует.
По разным оценкам, из России к началу октября могли уехать несколько сотен тысяч человек.