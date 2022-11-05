КНДР запустила четыре ракеты в сторону Желтого моря. Это уже третья серия пусков с начала ноября

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Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что запуски произошли в районе полудня по местному времени (шесть утра по Москве). Ракеты пролетели около 130 километров с максимальной скоростью в 5 Махов и высотой в 20 километров.

Осенью 2022 года на фоне совместных военных учений США, Южной Кореи и Японии КНДР начала активные испытания. 2 ноября Северная Корея запустила около 20 ракет. Последний запуск произошел 3 ноября. Тогда Северная Корея испытала три ракеты, включая одну межконтинентальную.

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