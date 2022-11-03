КНДР запустила в сторону Японии межконтинентальную баллистическую ракету, которая вышла из строя

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Северная Корея утром 3 ноября запустила несколько ракет, в том числе одну межконтинентальную баллистическую ракету, которая во время полета вышла из строя. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи. О запуске также говорят власти Японии, пишет Reuters.

Межконтинентальную баллистическую ракету запустили из района Сунан в Пхеньяне около 7:40 утра по местному времени (1:40 мск). Она пролетела около 760 километров, а максимальная высота ее полета составила 1920 километров. Она упала в Японское море.

Неназванный источник Yonhap в сфере обороны сообщил, что ракета, скорее всего, вышла из строя после того, как отделилась вторая ступень ракеты. Официально в Минобороны Южной Кореи это не подтверждали.

Власти Японии первоначально заявили, что ракета пролетела над территорией страны, но позже уточнили, что этого не произошло.

Это был седьмой пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в 2022 году и первый с конца мая. По данным Южной Кореи и США, в этом году Северная Корея провела несколько неудачных испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Южной Кореи также заявили, что КНДР 3 ноября запустила две баллистических ракеты малой дальности из Кечхона в провинции Южный Пхёнан в 8:39 утра (2:39 мск). Они набрали высоту около 70 километров, а дальность их полета составила 330 километров.

2 ноября КНДР запустила около 20 ракет, в том числе баллистических, а также около 100 артиллерийских снарядов. По заявлению официального Сеула, КНДР впервые за 70 лет запустила ракету через морскую границу Южной Кореи.

Читайте также

Как летают баллистические ракеты? 6 карточек