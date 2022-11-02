КНДР впервые запустила ракету через морскую границу Южной Кореи

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Обновление. Военные Южной Кореи заявили, что КНДР в течение семи часов запустила 17 ракет, в том числе баллистических, а также около 100 артиллерийских снарядов.

Северная Корея осуществила пуски не менее десяти ракет разных типов, в том числе баллистических, сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Первоначально власти Южной Кореи заявили, что КНДР запустила в сторону Японского и Желтого морей три баллистических ракеты, которые упали в море. Одна из ракет, по данным южнокорейских военных, пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей и упала в 167 километрах от южнокорейского острова Уллындо.

Еще одна баллистическая ракета упала в море, в 57 километрах от города Сокчхо в северо-восточной части Южной Кореи, третья — в 26 километрах в Желтом море от северной разграничительной линии, которую оспаривают КНДР и Южная Корея.

Агентство Yonhap пишет, что это первый раз за более чем 70 лет, когда КНДР запустила ракету в район, близкий к территориальным водам Южной Кореи.

Власти Южной Кореи осудили пуски ракет и обвинили КНДР в территориальном вторжении. В ответ южнокорейские военные самолеты запустили три ракеты класса «воздух-земля» в сторону моря к северу от разграничительной линии.