CNN: В Украине отключили 1300 терминалов Starlink из-за нехватки финансирования

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Украине 24 октября из-за нехватки финансирования были отключены 1300 терминалов глобальной спутниковой системы Starlink. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, SpaceX взимала по 2,5 тысячи долларов в месяц за использование каждого терминала, в результате чего в сентябре Украина должна была выплатить около 20 миллионов долларов. В начале октября министерство обороны Украины обратилось к Великобритании с просьбой заплатить 3,25 миллиона долларов за использование Starlink, однако британцы отказались, мотивировав свое решение тем, что есть более приоритетные цели для финансирования.

«Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных в отражении российского вторжения. Мы рассматриваем и определяем приоритетность всех новых запросов с точки зрения влияния, которое пожертвования могут оказать на поддержку Украины в защите ее народа от вторжения Путина», — сказал британский чиновник CNN.

Всего в Украине работает более 20 тысяч терминалов Starlink. Около 15 тысяч из них были приобретены США, Великобританией и Евросоюзом — они же финансируют их использование.

В начале октября основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что услуги и сами терминалы Starlink были оплачены лишь частично, из-за чего SpaceX потеряла около 80 миллионов долларов. Компания обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование, отметив, что не может позволить себе продолжать поддерживать Украину безвозмездно. Однако позже Маск написал: «Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, пока другие компании зарабатывают миллиарды долларов, мы продолжим финансировать правительство Украины бесплатно».

Подробнее о Starlink в Украине

SpaceX отказалась платить за спутниковую сеть Starlink для Украины Полторы недели назад Илон Маск предложил «мирный план» для Украины и России, который в Киеве резко отвергли

Подробнее о Starlink в Украине

SpaceX отказалась платить за спутниковую сеть Starlink для Украины Полторы недели назад Илон Маск предложил «мирный план» для Украины и России, который в Киеве резко отвергли