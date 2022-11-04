В Махачкале задержали и допросили группу подростков из-за побега четырех сестер, подвергавшихся насилию в семье

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Сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали в Махачкале группу из 15 подростков- — их допрашивали о четырех сестрах, сбежавших за границу от родственников из-за насилия. Об этом сообщает Кризисная группа «СК SOS», которая помогает представителям ЛГБТ на Северном Кавказе.

По данным правозащитников, люди в штатском, предположительно, сотрудники Центра «Э» отвезли подростков в отделение полиции вечером 2 ноября и удерживали там до двух часов ночи, грубо допрашивая с использованием нецензурной лексики о сбежавших из Дагестана сестрах, а также личном отношении к ЛГБТ.

Как утверждают в кризисной группе, полицейские выискивают местную «ячейку ЛГБТК+ организации, которая „завербовала“ сестер и помогла им сбежать».

В ночь на 30 октября, как ранее сообщала группа «СК SOS», российские пограничники задержали в пункте пропуска Верхний Ларс четырех сестер из Дагестана, которые пытались сбежать от родственников — Хадижат и Патимат Хизриевых и их троюродных сестер Аминат Газимагомедову и Патимат Магомедову. Девушек пропустили в Грузию после того, как в ситуацию вмешались правозащитники и журналисты.

По сведениям «СК SOS», в детстве сестры подверглись . Кроме того, в семье от них требовали «религиозного послушания» и регулярно подвергали физическому насилию. Девушки решили бежать, когда одну из них захотели выдать замуж за двоюродного брата.

Подробнее о сбежавших сестрах

«Огромная вероятность, что нас убьют» На российской границе задержали сестер из Дагестана, сбежавших из семьи, где их подвергли «женскому обрезанию». К девушкам вызвали родственников

Подробнее о сбежавших сестрах

«Огромная вероятность, что нас убьют» На российской границе задержали сестер из Дагестана, сбежавших из семьи, где их подвергли «женскому обрезанию». К девушкам вызвали родственников