В Махачкале задержали и допросили группу подростков из-за побега четырех сестер, подвергавшихся насилию в семье
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Сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали в Махачкале группу из 15 подростков-«неформалов» — их допрашивали о четырех сестрах, сбежавших за границу от родственников из-за насилия. Об этом сообщает Кризисная группа «СК SOS», которая помогает представителям ЛГБТ на Северном Кавказе.
По данным правозащитников, люди в штатском, предположительно, сотрудники Центра «Э» отвезли подростков в отделение полиции вечером 2 ноября и удерживали там до двух часов ночи, грубо допрашивая с использованием нецензурной лексики о сбежавших из Дагестана сестрах, а также личном отношении к ЛГБТ.
Как утверждают в кризисной группе, полицейские выискивают местную «ячейку ЛГБТК+ организации, которая „завербовала“ сестер и помогла им сбежать».
В ночь на 30 октября, как ранее сообщала группа «СК SOS», российские пограничники задержали в пункте пропуска Верхний Ларс четырех сестер из Дагестана, которые пытались сбежать от родственников — Хадижат и Патимат Хизриевых и их троюродных сестер Аминат Газимагомедову и Патимат Магомедову. Девушек пропустили в Грузию после того, как в ситуацию вмешались правозащитники и журналисты.
По сведениям «СК SOS», в детстве сестры подверглись «женскому обрезанию». Кроме того, в семье от них требовали «религиозного послушания» и регулярно подвергали физическому насилию. Девушки решили бежать, когда одну из них захотели выдать замуж за двоюродного брата.