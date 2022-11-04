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Президент России Владимир Путин назвал Мариуполь «древним русским городом» и заявил, что там, помимо пострадавшего от войны жилья и объектов инфраструктуры, необходимо восстанавливать музеи — чтобы местные жители «понимали, откуда они родом».

Мариуполь — известный очень, древний, можно сказать, русский город. <…> Конечно, люди серьезно пострадали, жилища пострадали. <…> Там жилье нужно восстанавливать, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и так далее.

И музеи. Вот мы сегодня отмечаем День народного единства. И вот эти предметы материальной культуры, которые подтверждают весь ход исторических событий, которые связаны с этой землей, с этими людьми, прежде всего, они очень важны для того, чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей, абсолютно идиотской националистической пропаганды, чтобы понимали, откуда они родом.

Мариуполь не относится к числу городов Древней Руси. Как город Российской империи он появился в конце 1770-х годов; согласно украинскому нарративу, до этого там была крепость казаков Запорожской сечи, ликвидированной Екатериной II в 1775 году. В городе обосновались, в частности, переселенные из Крымского ханства греки — они составляли более половины населения и в конце XIX века.

Мариуполь находится под контролем российских военных с мая 2022 года. Осенью Россия на фоне украинского контрнаступления формально аннексировала оккупированные территории.

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