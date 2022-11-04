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В городе Скадовск, находящемся в аннексированной части Херсонской области, публично казнили 56-летнюю местную жительницу Татьяну Мудренко, конфликтовавшую с пророссийскими полицейскими. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свидетельства очевидцев и сестры погибшей Натальи Черной.

Как сообщается, Мудренко работала медсестрой и активно протестовала против российской оккупации. Один из последних конфликтов случился в начале октября, когда она отчитала украинских полицейских за сотрудничество с российскими военными и выкрикнула «Скадовск — это Украина!»

Вскоре после этого, рассказали очевидцы, женщину и ее гражданского мужа, 60-летнего Анатолия Орехова, задержали. 15 октября Черной сообщили, что ее сестра мертва. Соседи утверждали, что Мудренко «что-то влили в рот», а затем повесили перед зданием суда. Орехова освободили, у него была сломана рука и заметны следы побоев. После похорон Мудренко он снова пропал.

В свидетельстве о смерти Мудренко, которое прислали ее сестре, говорилось, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», то есть удушье, вызванное сдавливанием дыхательных путей.

Журналисты Financial Times отметили, что не могут независимо подтвердить обстоятельства смерти Татьяны Мудренко, однако ранее в середине октября про ее гибель сообщали украинская правозащитная группа «Медийная инициатива за права человека» и издание «Цензор.Нет».

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