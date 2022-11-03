В Москве задержали активиста Михаила Кригера. Его подозревают в оправдании терроризма

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В Москве 3 ноября силовики задержали активиста, участника движения «Солидарность» Михаила Кригера. По словам очевидца, возле пространства «Артплей» к нему подбежали люди в черных балаклавах, повалили на землю, а затем увезли, пишет .

Позже у него дома был проведен обыск. Вечером Sota сообщила, что его увезли в Следственный комитет.

Согласно сообщениям Sotavision и «Автозак Live», против Кригера возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Поводом для дела мог стать пост 2020 года в .

Как пишет «ОВД-Инфо», Михаила Кригера неоднократно задерживали на акциях протеста, в том числе антивоенных. В июле его задержали из-за наклеек на автомобиле «Навальный — мой президент» и «Я против Путина. Я — за Навального», после чего обвинили в неповиновении полицейским и арестовали на 10 суток.