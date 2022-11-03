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Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным 195 тысяч рублей

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным.

В документе также упоминаются контрактники, которые проходили службу по призыву и «в период специальной военной операции» заключили контракт сроком на год или более. При этом из указа следует, что он распространяется лишь на контракты, заключенные начиная с 21 сентября — дня объявления в России мобилизации.

Ранее Путин говорил, что 195 тысяч рублей — минимальный размер ежемесячных выплат мобилизованным. Связан ли указ 3 ноября о единовременной выплате с выплатами ежемесячными, пока неясно.

2 ноября появились сообщения о массовой акции протеста в Ульяновской области мобилизованных из Чувашии из-за отсутствия обещанных выплат в размере 195 тысяч рублей.