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Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин сообщил об очередном обмене пленными между Украиной и Россией.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, из украинского плена вернулись 65 жителей аннексированных ДНР и ЛНР.

Украинские официальные лица об обмене пока не сообщали.

Предыдущий обмен (он проходил по формуле 50 на 50) произошел 29 октября. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак тогда сообщил, что среди освобожденных украинцев были бойцы , защитники Мариуполя и «Азовстали», моряк с острова Змеиный и некоторые военные, которые были взяты в плен в чернобыльской зоне.

По словам главы аннексированной ДНР Дениса Пушилина, из украинского плена вернулись семь человек из ДНР и двое из ЛНР. Минобороны РФ заявило, что в Россию возвращены 50 военнослужащих, «которым в плену грозила смертельная опасность».

Крупнейший с начала войны обмен пленными произошел 22 сентября. Киев обменял политика Виктора Медведчука и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе командиров «Азова» и защитников «Азовстали».

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