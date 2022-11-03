Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Биньямина Нетаниягу с победой на внеочередных парламентских выборах, которые прошли 1 ноября.

Государство Израиль превыше любых политических соображений, и я желаю Нетаниягу успеха ради народа Израиля и государства. <…> Я проинструктировал все подразделения офиса премьер-министра приготовиться к передаче власти.

Ожидается, что блок с участием партии Нетаниягу «Ликуд» получит как минимум 64 места из 120 мест в Кнессете. Коалиция с участием партии Лапида «Еш Атид» получит 50 или 51 место, пишет Associated Press.

Биньямин Нетаниягу ушел с поста премьер-министра в 2021 году после 12 лет во главе правительства. Годом позднее коалиция, добившаяся его отстранения от власти, распалась, и были назначены внеочередные выборы — пятые с апреля 2019 года.

Как уходил Нетаниягу

В Израиле впервые за 12 лет сменился премьер-министр Биньямин Нетаниягу ушел в оппозицию. Правительство возглавил миллионер Нафтали Беннет, которого называют ультранационалистом

Как уходил Нетаниягу

В Израиле впервые за 12 лет сменился премьер-министр Биньямин Нетаниягу ушел в оппозицию. Правительство возглавил миллионер Нафтали Беннет, которого называют ультранационалистом