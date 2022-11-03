Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к Путину

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину. Слова Эрдогана в своем твиттере приводит газета Daily Sabah.

«Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее в отношении России, отметив важность диалога», — заявил Эрдоган.

Президент Турции выступил с таким заявлением после того, как 2 ноября провел по отдельности телефонные переговоры с Шольцем и Путиным, с которыми обсудил экспорт зерна из украинских портов.

В октябре в Кремле заявили, что Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, «в последнее время не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны», а также участвовать в посреднических усилиях, поэтому «с ними контактов стало меньше».

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на саммите в Праге, что он единственный лидер, который ведет «открытый диалог» и с Россией, и с Украиной.

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