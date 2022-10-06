Эрдоган объявил о планах провести телефонный разговор с Путиным. По словам президента Турции, только он ведет «открытый диалог» и с Москвой, и с Киевом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 7 октября собирается провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на новостную ленту агентства Anadolu, Эрдоган, участвовавший в саммите в Праге, подчеркнул, что он единственный лидер, который ведет «открытый диалог» и с Россией, и с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на 7 октября действительно запланирован телефонный разговор Путина и Эрдогана.

Турция после начала российского вторжения в Украину неоднократно выступала посредником между Россией и Украиной. В частности, при участии Турции было заключено «зерновое соглашение», позволившее начать импорт зерна из украинских портов, в Турцию были отправлены командиры после обмена пленными между Россией и Украиной.

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