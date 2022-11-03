Эксперты зафиксировали «нехарактерное падение» пассажирских перевозок на пригородных поездах. Они связывают спад с «частичной мобилизацией»

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В России в октябре снизилось количество пассажиров, совершивших поездку на пригородных поездах. Так, по данным РЖД, в октябре электрички перевезли 88,4 миллиона человек, на 5,4% меньше, чем годом ранее.

Потери в перевозке пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении в октябре составили около 6 миллионов человек, или примерно 7% от плановых месячных показателей по этому виду транспорта, говорится в обзоре Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с которым ознакомились «Ведомости».

Эксперты ИПЕМ обращают внимание на «нехарактерное падение» объемов перевозок пассажиров в пригородных электропоездах по отношению текущего года и к «сезонному тренду» за тот же месяц прошлого года. Они связывают это «со снижением транспортной мобильности мужской половины населения на фоне объявления в стране частичной мобилизации в конце сентября».

После объявления о завершении мобилизации, считают в ИПЕМ, объем пригородных перевозок восстановится к декабрю примерно до 90 миллионов пассажиров за месяц.

В докладе также отмечается, что рост пассажирских перевозок поездами дальнего следования в целом по стране — по данным РЖД, за январь-октябрь на 15,5% год к году — связан, помимо прочего, с тем, что 11 аэропортов на юге России закрыты с начала войны.

В России 21 сентября была объявлена «частичная мобилизация». Минобороны РФ заявило, что на войну собираются отправить 300 тысяч человек. В начале ноября власти РФ объявили, что мобилизация закончена, но юридически ее завершение не оформили.

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