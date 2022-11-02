WSJ: американцев предупредили о готовящихся ударах Ирана по целям в Саудовской Аравии

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Власти Саудовской Аравии передали США разведанные, согласно которым Иран готовится нанести удары по целям в королевстве, а также в городе Эрбиль в иракском Курдистане, где базируются американские военнослужащие. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Мы обеспокоены этой угрозой и остаемся в постоянном контакте с Саудовской Аравией по военным и разведывательным каналам. Мы без колебаний будем защищать наши интересы и наших партнеров в регионе», — заявил представитель Совета национальной безопасности США.

WSJ пишет, что вооруженные силы Саудовской Аравии и других ближневосточных стран, а также США, были приведены в состояние повышенной готовности. По данным разведки, атаки призваны отвлечь внимание иранского общества от массовых протестов, которые охватили страну после смерти .

В октябре командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами потребовал от Саудовской Аравии, чтобы принадлежащие ей телеканалы, вещающие на фарси, прекратили освещать протесты в Иране. «Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти медиа», — заявил он. В самих протестах, начавшихся во второй половине сентября, власти Ирана обвиняют США и Израиль.

В конце сентября Иран нанес удары баллистическими ракетами и дронами по иракскому Курдистану. По данным Reuters, тогда погибли 13 человек, 58 получили ранения. Правозащитная организация Hengaw писала, что целями иранских атак были штаб-квартиры и лагеря курдских вооруженных объединений и изгнанных оппозиционных иранских партий.

С чего начались протесты в Иране

В Иране полиция задержала 22-летнюю девушку за «неправильное» ношение хиджаба Через два часа ее доставили в больницу, где она умерла. Иранские женщины в знак протеста сжигают хиджабы и стригут волосы

С чего начались протесты в Иране

В Иране полиция задержала 22-летнюю девушку за «неправильное» ношение хиджаба Через два часа ее доставили в больницу, где она умерла. Иранские женщины в знак протеста сжигают хиджабы и стригут волосы