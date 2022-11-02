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Вышел трейлер продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона

Источник: Avatar

Студия 20th Century выпустила трейлер фильма «Аватар: путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона. Действие в киноленте разворачивается более чем через десять лет после событий первого «Аватара».

Трейлер «Avatar: The Way of Water»
Avatar

В фильме снимались Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет.

Мировая премьера фильма «Аватар: путь воды» намечена на 16 декабря 2022 года.

Джеймс Кэмерон выпустил первый «Аватар» в 2009 году. Картина повествует о жизни на спутнике вымышленной планеты, где земная корпорация добывает ценный минерал. Добыча угрожает жизни местного племени человекоподобных существ.

«Аватар» стал одним из самых успешных фильмов в истории, собрав в прокате 2,8 миллиарда долларов. Фильм получил три «Оскара» (при девяти номинациях), а также два «Золотых глобуса». В 2017 году Кэмерон начал работать над четырьмя сиквелами «Аватара».