Вышел трейлер продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона

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Студия 20th Century выпустила трейлер фильма режиссера Джеймса Кэмерона. Действие в киноленте разворачивается более чем через десять лет после событий первого «Аватара».

Трейлер «Avatar: The Way of Water» Avatar

В фильме снимались Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет.

Мировая премьера фильма «Аватар: путь воды» намечена на 16 декабря 2022 года.

Джеймс Кэмерон выпустил первый «Аватар» в 2009 году. Картина повествует о жизни на спутнике вымышленной планеты, где земная корпорация добывает ценный минерал. Добыча угрожает жизни местного племени человекоподобных существ.

«Аватар» стал одним из самых успешных фильмов в истории, собрав в прокате 2,8 миллиарда долларов. Фильм получил три «Оскара» (при девяти номинациях), а также два «Золотых глобуса». В 2017 году Кэмерон начал работать над четырьмя сиквелами «Аватара».