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Объявлены даты выхода всех четырех сиквелов «Аватара». Вторая часть появится в 2020 году
Съемочная группа объявила о начале работы над четырьмя сиквелами «Аватара» Джеймса Кэмерона. Фильмы будут снимать параллельно, также объявлены даты выхода всех четырех картин:
- 18 декабря 2020 года
- 17 декабря 2021 года
- 20 декабря 2024 года
- 19 декабря 2025 года
С чем связан трехлетний перерыв между выходом третьей и четвертой частей «Аватара», не уточняется. Съемочная группа также не объяснила, почему сроки сдвинулись относительно дат, которые ранее называл сам Кэмерон: он объявлял, что вторая часть выйдет уже в 2018 году.
Great to be working with the best team in the business! Avatar takes flight as we begin concurrent production on four...Опубликовано Avatar 22 апреля 2017 г.
«Аватар» вышел на экраны в 2009 году, этот фильм до сих пор остается самым успешным в истории — он собрал в прокате 2,8 миллиарда долларов.
Фото в анонсе: Wenn / Vida Press