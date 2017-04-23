Объявлены даты выхода всех четырех сиквелов «Аватара». Вторая часть появится в 2020 году

Съемочная группа объявила о начале работы над четырьмя сиквелами «Аватара» Джеймса Кэмерона. Фильмы будут снимать параллельно, также объявлены даты выхода всех четырех картин:

18 декабря 2020 года

17 декабря 2021 года

20 декабря 2024 года

19 декабря 2025 года

С чем связан трехлетний перерыв между выходом третьей и четвертой частей «Аватара», не уточняется. Съемочная группа также не объяснила, почему сроки сдвинулись относительно дат, которые ранее называл сам Кэмерон: он объявлял, что вторая часть выйдет уже в 2018 году.