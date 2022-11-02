Суд в Дагестане признал необоснованным арест журналиста Владимира Севриновского. Он работал в Махачкале по заданию «Медузы»

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Верховный суд Дагестана отменил постановление об аресте журналиста Владимира Севриновского, задержанного в конце сентября в Махачкале на акции против мобилизации, которую он освещал как журналист. Об этом сообщил сам Севриновский.

Суд отправил дело на новое рассмотрение, уточнил журналист.

«Борьба только началась, но кое-кто уже ерзает и боится, что за лжесвидетельство придется отвечать», — отметил Сервиновский.

Севриновский работал в Махачкале по заданию «Медузы».

Журналиста арестовали по административной статье о мелком хулиганстве. Он отбыл в спецприемнике пять суток ареста.

В Махачкале после объявления мобилизации прошла серия крупных акций протеста. На них были задержаны сотни людей, в том числе журналистов. Власти возбудили уголовные дела о нападении на полицейских и призывах к экстремизму.

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