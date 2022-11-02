Президентский фонд культурных инициатив раздал почти миллиард рублей на конкурсе по «культурной интеграции» аннексированных регионов Украины

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распределил 953 миллиона рублей по результатам конкурса, посвященного «культурной интеграции в единое культурно-историческое пространство» регионов Украины, аннексированных Россией. На это обратило внимание издание «Сирена».

Среди победителей конкурса «Сирена» выделила, в частности, фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», получивший 109 миллионов рублей, а также фестиваль школьной классической литературы «Поколение Z», которому достанется 35 миллионов рублей. Всего в конкурсе 143 победителя, следует из сообщения на сайте фонда.

Это четвертый конкурс, который фонд провел после российского вторжения в Украину. В рамках первых трех конкурсов на проекты, пропагандирующие войну, были распределены 625 миллионов рублей, писала «Сирена».

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