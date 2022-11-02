ФРС США повысила базовую ставку до максимума с 2008 года

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Федеральная резервная система (ФРС) США повысила на 75 базисных пунктов — до 3,75–4% годовых. Об этом говорится на сайте ФРС.

Это уже шестое повышение базовой ставки с начала года и четвертое подряд повышение с шагом в 75 базисных пунктов. Теперь ставка достигает самого высокого уровня с января 2008 года, пишет CNBC.

Как отмечает издание, это самый агрессивный темп ужесточения денежно-кредитной политики в США с начала 1980-х. Таким образом ФРС пытается сдержать инфляцию, которая в сентябре составила 8,2% в годовом выражении. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, достигла максимума за 40 лет.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США, который изменяет базовую ставку, анонсировал ее дальнейшее повышение, чтобы со временем вернуть инфляцию к целевому показателю 2%.

В июне 2022 года президент США Джо Байден связал рост цен в стране вторжением России в Украину и ростом цен на энергоносители, который за этим последовал. Байден назвал это «путинским скачком цен».

Президент России Владимир Путин заявил, что рост цен в западных странах связан с экономическими ограничениями, которые Запад ввел против РФ. «Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем», — заявил он.

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