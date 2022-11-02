Британская компания подала иск против Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера 

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает от лица украинцев судебный иск против российского бизнесмена Евгения Пригожина и созданной им в Высокий суд Лондона.

«Не только сама война Путина незаконна, но и незаконны методы, которыми она ведется, включая целенаправленные нападения на мирных жителей. ЧВК Вагнера использует террористические способы ведения войны для достижения целей Путина. Это подтверждается их многочисленными военными преступлениями, включающими пытки, убийства и изнасилования, используемые для запугивания мирного населения», — говорится в пресс-релизе компании.

Юристы отметили, что действуют в рамках более широкой правовой кампании гражданского общества совместно с коалицией ведущих мировых экспертов. Они намерены доказать наличие заговора с целью запугивания украинского народа между Пригожиным, ЧВК Вагнера и «военной машиной Путина», а также добиться компенсации для всех пострадавших.

Финансировать кампанию планируется за счет краудфандинга. Юристы заявляют, что в зависимости от объема средств, которые удастся собрать, дело может превратиться в многомиллиардный иск о репарациях, который затронет не только Пригожина и ЧВК, но и президента РФ Владимира Путина с его ближайшим окружением.

В пресс-релизе также отмечается, что это дело может изменить отношение к использованию ЧВК в качестве посредников режимов, «которые стремятся дистанцироваться и спрятаться от своих международных преступлений».

«Мы считаем, что это первый случай в истории, когда на частную военную компанию подают в суд за терроризм, а также за сговор с государством-изгоем в целях ведения незаконной войны», — пояснили в McCue Jury & Partners.

Евгений Пригожин, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК Вагнера, с 2016 года находится под санкциями США, с 2020 года — под санкциями ЕС. На протяжении многих лет предприниматель отрицал связь с ЧВК. В сентябре 2022 года Пригожин рассказал, что основал ЧВК Вагнера 1 мая 2014 года для «защиты русских» на Донбассе.

Подробнее о ЧВК и Пригожине

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине

Подробнее о ЧВК и Пригожине

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине