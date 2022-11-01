Военкоматы подключат к базам ЗАГСа, Пенсионного фонда и ГАС «Выборы»

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Правительство одобрило пилотный проект по подключению военкоматов к базам данных других государственных структур. Об этом пишет РБК со ссылкой на военного комиссара Московской области Алексея Астахова.

Система «Горизонт-МР», которой пользуются военкоматы, в частности будет интегрирована с базами системы ГАС «Выборы», Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы.

Пилотный проект будет реализован в Подмосковье.

После начала мобилизации в России в СМИ появлялись сотни сообщений об отправке в войска людей, которые имеют право на бронь или отсрочку, например, людей с тяжелыми заболеваниями или многодетных отцов. Военкоматы часто объясняли это неактуальными сведениями в базах данных.

Президент России Владимир Путин в середине октября признал, что при проведении мобилизации было много «бестолковщины». Он потребовал от глав регионов обновить базы и организовать работу «по-современному».

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