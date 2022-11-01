В Киеве из-за российских атак на энергосистему троллейбусы заменят автобусами

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В Киеве со 2 ноября на всех троллейбусных маршрутах начнут работать автобусы. Как заявил мэр города Виталий Кличко, это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и сэкономить электричество.

Вследствие продолжающихся российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины администрация Киева продолжает проводить веерные отключения для стабилизации энергосистемы.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон заявил, что российскими ударами повреждены уже около 40% всей энергетической инфраструктуры страны.

Минобороны РФ с 10 октября наносит регулярные массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. В Кремле это называли ответом на взрыв на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвиняют спецслужбы Украины. Киев подвергся очередному обстрелу 31 октября. Тогда в городе остались без водоснабжения 80% потребителей. Также был поврежден объект, обеспечивающий электричеством 350 тысяч квартир.

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