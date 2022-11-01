РБК: после начала мобилизации сотрудникам TikTok предложили за свой счет уехать из России

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После начала мобилизации руководство офиса TikTok в России предложило сотрудникам переехать в Казахстан, Армению или Киргизию, сообщает РБК, ссылаясь на два источника в TikTok и бывшего сотрудника компании.

Сотрудникам TikTok (принадлежит китайскому конгломерату ByteDance), которые не хотели продолжать работать в России, предложили переехать в соседние страны, но все расходы на транспорт и жилье сотрудники должны были взять на себя.

В середине октября компания разрешила сотрудникам работать из любой страны, где у них есть разрешение на работу. Но для этого им нужно вернуться в Россию, чтобы подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.

До начала войны в российском офисе TikTok работали 200-300 человек. После того, как TikTok приостановил работу в России, часть людей переехала в другие страны и стала работать в других международных командах, например ближневосточной. При этом они оставались сотрудниками российского офиса. Сейчас, по словам одного из собеседников РБК, каждый третий работает из других стран.

В марте TikTok запретил пользователям в России загружать новый контент и вести прямые трансляции из-за закона о «фейках» про армию.

По данным Mediascope, которые приводит РБК, в конце сентября месячный охват TikTok в России среди пользователей старше 12 лет на компьютерах или мобильных устройствах составил 63,3 миллиона пользователей. Это на 18% больше, чем в сентябре 2021 года, но меньше, чем в марте этого года, когда месячный охват достиг пиковых 69,1 миллиона пользователей.