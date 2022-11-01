РБК: после начала мобилизации сотрудникам TikTok предложили за свой счет уехать из России
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После начала мобилизации руководство офиса TikTok в России предложило сотрудникам переехать в Казахстан, Армению или Киргизию, сообщает РБК, ссылаясь на два источника в TikTok и бывшего сотрудника компании.
Сотрудникам TikTok (принадлежит китайскому конгломерату ByteDance), которые не хотели продолжать работать в России, предложили переехать в соседние страны, но все расходы на транспорт и жилье сотрудники должны были взять на себя.
В середине октября компания разрешила сотрудникам работать из любой страны, где у них есть разрешение на работу. Но для этого им нужно вернуться в Россию, чтобы подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.
До начала войны в российском офисе TikTok работали 200-300 человек. После того, как TikTok приостановил работу в России, часть людей переехала в другие страны и стала работать в других международных командах, например ближневосточной. При этом они оставались сотрудниками российского офиса. Сейчас, по словам одного из собеседников РБК, каждый третий работает из других стран.
При этом часть сотрудников выражали обеспокоенность тем, что у них нет отсрочки, а российское юрлицо TikTok не включено в реестр ИТ-компаний и не может обеспечить своим сотрудникам бронь. Однако представители TikTok на это отвечали, что «они обязаны взаимодействовать с военкоматами и передать им всю информацию», рассказал собеседник РБК.
В марте TikTok запретил пользователям в России загружать новый контент и вести прямые трансляции из-за закона о «фейках» про армию.
По данным Mediascope, которые приводит РБК, в конце сентября месячный охват TikTok в России среди пользователей старше 12 лет на компьютерах или мобильных устройствах составил 63,3 миллиона пользователей. Это на 18% больше, чем в сентябре 2021 года, но меньше, чем в марте этого года, когда месячный охват достиг пиковых 69,1 миллиона пользователей.