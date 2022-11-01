Губернаторы Белгородской и Курской областей заявили об «обстрелах ВСУ» приграничных сел

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В Белгородской области 1 ноября подверглось обстрелу село Козинка Грайворонского городского округа, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его утверждению, в результате обстрела ВСУ на территории фермерского хозяйства загорелась столовая, а также были повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. Один человек получил ранение легкой степени тяжести.

В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в телеграм-канале об обстреле поселка Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. По его данным, населенный пункт обстреляли ВСУ из минометов днем во вторник. В результате был поврежден трехэтажный дом, в нем выбиты два десятка окон. Пострадавших среди местных жителей нет.

Регионы России, расположенные на границе с Украиной, в том числе Курская и Белгородская области, неоднократно подвергались обстрелам, в которых местные власти обвиняют украинскую армию.

С 20 октября в Белгородской, Курской и других приграничных областях, а также в аннексированных Крыму и Севастополе ввели режим «среднего уровня реагирования», который среди прочего позволяет властям регионов временно отселять людей в безопасные районы и ограничивать свободу передвижения.

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