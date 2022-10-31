В Молдове упали обломки ракеты, сбитой ПВО Украины
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Обломки ракеты, сбитой украинскими средствами противовоздушной обороны, упали в селе Наславча на северо-востоке Молдовы. Об этом сообщило МВД страны.
В результате происшествия никто не пострадал. В нескольких домах были выбиты окна. О том, кем была запущена ракета, в сообщении не говорится.
Молдавское издание NordWest опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан момент падения ракеты на северной окраине села.
31 октября территории 10 регионов Украины подверглись обстрелам с помощью дронов и ракет. Повреждена гражданская критическая инфраструктура, в семи областях без электричества остались сотни населенных пунктов. Сообщалось об ударах по Днестровской ГЭС, расположенной в Черновицкой области Украины в более чем 23 километрах от села Наславча.
Власти Украины обвинили в обстрелах РФ. Представители России обвинения не комментировали.