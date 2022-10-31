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В Молдове упали обломки ракеты, сбитой ПВО Украины

Источник: МВД Молдовы

Обломки ракеты, сбитой украинскими средствами противовоздушной обороны, упали в селе Наславча на северо-востоке Молдовы. Об этом сообщило МВД страны.

В результате происшествия никто не пострадал. В нескольких домах были выбиты окна. О том, кем была запущена ракета, в сообщении не говорится.

Молдавское издание NordWest опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан момент падения ракеты на северной окраине села.

Explozie de rachetă lângă Naslavcea, R. MOLDOVA
NORD NEWS

31 октября территории 10 регионов Украины подверглись обстрелам с помощью дронов и ракет. Повреждена гражданская критическая инфраструктура, в семи областях без электричества остались сотни населенных пунктов. Сообщалось об ударах по Днестровской ГЭС, расположенной в Черновицкой области Украины в более чем 23 километрах от села Наславча.

Власти Украины обвинили в обстрелах РФ. Представители России обвинения не комментировали.

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