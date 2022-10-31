В Лабытнанги ученики шестых-десятых классов начали шить одежду для военных после уроков

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В школе № 3 города Лабытнанги на Ямале ученики шестых-десятых классов шьют одежду для российских военнослужащих. Об этом во «Вконтакте» и других соцсетях сообщила мэр города Марина Трескова.

Проект «Тепло наших рук для защитников Родины» объединил 15 ребят 6-10 классов. Балаклавы и теплые кофты шьют после уроков. Сейчас заботливыми детскими руками изготовлено семь комплектов одежды, в планах увеличить объем в три раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло!

Ранее о том, что школьников привлекли к пошиву одежды для российских военных, рассказали школа № 4 города Собинка во Владимирской области, школа № 4 поселка Безенчук Самарской области, школа в поселке Октябрьский Ростовской области, а также ряд колледжей.

Практически все посты о пошиве военной формы во «ВКонтакте» публикуются под хэштегом #шьемдлянаших; их выкладывают не только учебные заведения. В соцсети есть много городских групп с названием «Шьем для наших» и «Вяжем для наших». Государственное издание «Российская газета» называет это волонтерским движением. Сообщается, что его в начале осени инициировали женщины из Белгородской области.

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