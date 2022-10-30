В Дувре преступник забросал «коктейлями Молотова» центр для мигрантов и покончил с собой

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Мужчина, личность которого не раскрывается, бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание центра для мигрантов в английском Дувре, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова фотографа агентства, ставшего очевидцем случившегося.

Нападавший подъехал к центру около 11:20 утра (14:20 мск) на внедорожнике Seat, бросил в здание три «коктейля Молотова», две из них загорелись. После этого, по словам фотографа Reuters, нападавший доехал на автомобиле до ближайшей автозаправки, привязал к металлическому столбу самодельную петлю, накинул ее на шею и уехал, покончив с собой.

В полиции графства Кент заявили, что из-за поджога центра один человек получил незначительные травмы. «Подозреваемый установлен и обнаружен. Расследование случившегося продолжается», — сказали в полиции. BBC News отмечает, что полиция не смогла подтвердить сообщение о смерти нападавшего.

The Guardian пишет, что нападавший атаковал центр, где собирают мигрантов, которые на небольших лодках пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. В последнее время таких случаев стало больше. 29 октября, по данным властей, в страну прибыли 990 человек, которые пересекли пролив между Францией и Великобританией. Мигрантов разместили в центре в Дувре.

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